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14 Temmuz 2023 Cuma 15:35:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 15:35:00

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Etiketler : Çamlık mevkisi Orman Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş
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