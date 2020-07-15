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15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:56:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:56:00

Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması: Aranan 53 kişi yakalandı

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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında aranan 53 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların saklandığı adreslere yönelik uygulama yaptı.

132 polis ekibi ve 755 görevlinin katıldığı uygulamada, umuma açık yerler, park ve bahçeler, çevre yolları ve kavşaklar denetlendi.

Uygulamada, aralarında cezaevi firarilerinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 53 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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