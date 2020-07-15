Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması: Aranan 53 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında aranan 53 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların saklandığı adreslere yönelik uygulama yaptı.
132 polis ekibi ve 755 görevlinin katıldığı uygulamada, umuma açık yerler, park ve bahçeler, çevre yolları ve kavşaklar denetlendi.
Uygulamada, aralarında cezaevi firarilerinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 53 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kahramanmaraş'ta huzur uygulaması: Aranan 53 kişi yakalandı
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu kabul edilmedi
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser
- Görevden alınan HDP'li belediye başkanı tutuklandı
- Bakan Kurum Kanal İstanbul Projesine ilişkin iddiaları yanıtladı
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İnşallah kıyamete kadar Ayasofya ibadete açık olacaktır