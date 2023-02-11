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11 Şubat 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 09:30:00

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 70 yaşındaki kadın depremden 122 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.

Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Etiketler : deprem enkaz kahramanmaraş

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