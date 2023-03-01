Deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar kentteki yıkımı ortaya koyuyor

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01 Mart 2023 Çarşamba 11:42:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 11:42:00

Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar kentteki yıkımı ortaya koyuyor

Kaynak: AA

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Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen "Şehir Atlası" projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür ve tarih envanteri oluşturarak "sanal tur" aracılığıyla hizmet vermek için başlatılan Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekip, yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş'ta da havadan ve yerden çok sayıda alanın fotoğrafını çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı.

Ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görseller, "asrın felaketi"nin kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.

FOTOĞRAFLARA WWW.SEHİRATLASİ.COM'DAN ULAŞILIYOR

Şehir Atlası Proje Direktörü Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş'tan önce Türkiye'nin birçok şehrinde çekim yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir merkezi ve ilçelerini kapsayan kültür ve tarih envanteri fotoğraf çekimine başladıklarını belirten Kurtcephe, şunları anlattı:

"Şehir Atlası isimli proje ile ülkemize, geleceğimize bugünün fotoğraf tekniğiyle bir miras bırakmak için yola çıktık. Şehirleri havadan ve yerden 360 derece fotoğraflıyoruz, yazılımla dijital tur haline getiriyoruz. Kahramanmaraş'ta kültürün tarihi envanterini çıkarmak için kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ve şehri fotoğrafladık. 600 noktadan çektiğimiz fotoğrafları yazılımla dijital tur haline getirdik."

Kahramanmaraşlı olduğu için şehre sevgisinin çok özel olduğunu anlatan Kurtcephe, 8 ay arayla yaptıkları çekimlerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

"Deprem sonrasında yıkılan bazı noktaları tekrar çekmek ki bir kısmını çekebildik, bir yıl önce haz alarak yaptığımız işi bir yıl sonra hüzünle yaptık. Havadan baktığımızda yıkımı daha şiddetli görüyorsunuz. Gördüğünüz yeşillikler, binalar, ağaçlar, tarihi eserler yok olmuş. İnsanı hüzünlendiriyor."

Kurtcephe, 360 derece fotoğrafların şehir ve kültür tarihi için önemine değinerek, Kahramanmaraş'ta çektikleri fotoğrafların bunun acı bir göstergesi olduğunu söyledi.

Muhammet Kurtcephe, Kahramanmaraş ve ilçelerinde deprem öncesi ve sonrası çekilen 360 derece fotoğraflara www.sehiratlasi.com internet sitesinden ulaşıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem yıkım

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