VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis tatile giriyor
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
İYİ Parti istifa depremi! 150 kişi aynı anda görevinden ayrıldı
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması... "Yeni keşfimizin milletimizle buluşacağı ana geldik"
Bakan Koca, Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
"Terör örgütleriyle aynı safta buluşanlara yazıklar olsun"
08 Nisan 2023 Cumartesi 03:47:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 03:47:00

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta saat 03.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : afad deprem kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX