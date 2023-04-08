Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta saat 03.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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