Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! En yüksek seviyede alarm verildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te hissedildi. Artçı sarsıntılar sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik." ifadelerini kullandı.

Dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:13 AFAD: Bölgede en büyüğü 6,6 olan 32 artçı meydana geldi.

07:10 Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları bölgeye gidiyor.

07:05 Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: (Depremde) 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

07:00 Osmaniye Valisi: 65 bina yıkıldı, 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

06:55 MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır

06:54 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: (Depremde) 17 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı.

06:47 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı."

06:40 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.

06:35 Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

06:28 Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

06:22 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep valileri ile görüşerek bilgi aldı.

06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06:09 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Suriye'nin Mare ve Cenderes kentlerinde de yıkıma neden oldu.

06:06 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.

06:05 İçişleri Bakanı Soylu: (Kahramanmaraş'taki deprem) Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

06:00 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü.

05:47 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05:43 İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş'taki deprem) Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6.

05:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

05:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir."

05:35 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun" dedi.

05:25 AFAD: Saat 04.36'da merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05:21 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas'ta da hissedilirken kent merkezindeki Pulur Mahallesinde 11. katlı binada çatlaklar meydana geldi. Polis ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti.

05:18 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır'da deprem nedeniyle bir bina yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması başladı.

05:16 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep'te deprem nedeniyle bir bina yıkıldı.

05:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

05:09 AFAD: Saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04:39 AFAD: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"ARTÇILAR 6 BÜYÜKLÜĞÜNÜ GEÇEBİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy: Bizde 5.5 büyüklüğünde geçen depremlerde hasar meydana geliyor. Ailem Mardin'de otelde çok şiddetli hissetmişler. Geniş bir alanda hissedildiğine göre depremin merkez üssünde yıkım çok fazla olabilir. Bu anlamda bölgeye ekiplerin intikal etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. AFAD bölge için gerekeni zaten yapıyordur. Kocaeli depremi gibi bir deprem. Zemine bağlı olarak çok şiddetli yıkımlara neden olmuş olabilir. Artçılar 6 büyüklüğünü geçebilir. O yüzden deprem geçti diye hareket etmemeleri gerekir. Özellikle depremin merkez üssündekiler. Hava soğuk da olsa açık alanlarda kalmaları lazım.

"YAKLAŞIK 30 SANİYE SÜRDÜ"

Gaziantep'te bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu: Gaziantep'te ilk kez böyle büyük bir deprem oldu, yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantepliler tamamen sokakta. Gerçekten inanılmaz bir sallantıydı. Sallantıdan 10 dakika sonra bir artçı daha oldu. Gaziantep'te elektrikler tamamen kesilmiş vaziyette. Sallantının 15 - 20'inci saniyesinde arka arkaya trafo patlamalarını duydum. Şu anda Gaziantep'te yağmur başladı. Çok büyük panik var.