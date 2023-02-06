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06 Şubat 2023 Pazartesi 04:45:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 04:45:00

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Etiketler : deprem kahramanmaraş afad
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