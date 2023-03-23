Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD Başkanı Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.
- Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem
- 21-22 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
- Depremden etkilenen Osmaniye'de ilk etapta 7 bin 100 kalıcı konutun projesi hazır
- İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı
- "Korozyon" yapıyı depreme dayanıksız hale getiriyor
- Malatya'daki en büyük konteyner kente 8 bin depremzede yerleştirildi