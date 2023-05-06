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06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:59:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:59:00

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 15.29'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : kahramanmaraş onikişubat deprem afad
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