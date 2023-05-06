Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 15.29'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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