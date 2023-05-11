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11 Mayıs 2023 Perşembe 18:32:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 18:32:00

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 11,56 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Etiketler : AFAD deprem kahramanmaraş
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