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11 Nisan 2023 Salı 11:32:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 11:32:00

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : kahramanmaraş göksun deprem afad

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