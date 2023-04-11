Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-11
Saat:11:17:41 TSİ
Enlem:37.875 N
Boylam:36.457 E
Derinlik:10.27 km
Detay:https://t.co/cqHweRXpBl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi