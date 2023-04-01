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01 Nisan 2023 Cumartesi 04:54:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 04:54:00

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : deprem afad kahramanmaraş

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