Kahramanmaraş'ta 3.8 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen verilere göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezinde saat 04.32'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Afşin (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-11-28
Saat:04:32:35 TSİ
Enlem:38.43833 N
Boylam:37.01889 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/xzuCxUSsBr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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