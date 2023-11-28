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Kahramanmaraş'ta 3.8 şiddetinde deprem
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28 Kasım 2023 Salı 05:57:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 05:57:00

Kahramanmaraş'ta 3.8 şiddetinde deprem

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen verilere göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezinde saat 04.32'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Etiketler : Kahramanmaraş deprem AFAD
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