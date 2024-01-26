Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04.47'de meydana gelen depremin merkez üssü Göksun ilçesi olarak belirlendi.

Depremin yerin 7,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği AFAD tarafından açıklandı.