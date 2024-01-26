Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04.47'de meydana gelen depremin merkez üssü Göksun ilçesi olarak belirlendi.
Depremin yerin 7,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği AFAD tarafından açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-26
Saat:04:47:31 TSİ
Enlem:38.00444 N
Boylam:36.36889 E
Derinlik:7.41 km
Detay:https://t.co/v8UiI40Hjp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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