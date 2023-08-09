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Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 08:24:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 08:24:00

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : deprem Göksun ilçesi Kahramanmaraş
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