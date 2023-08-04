Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, depremin 7.7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM&MDASH; AFAD DEPREM (@DEPREMDAİRESİ) AUGUST 4, 2023
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BÜYÜKLÜK:3.6 (ML)
YER:DULKADİROĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
TARİH:2023-08-04
SAAT:18:36:14 TSİ
ENLEM:37.501 N
BOYLAM:37.057 E
DERİNLİK:7.7 KM
DETAY:HTTPS://T.CO/YT6HE7QANJ@AFADBASKANLİK @TRTHABER @ANADOLUAJANSİ
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