VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta 3,5 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
ABD Haşdi Şabi'ye ait silah deposunu vurdu
Biden: Üs saldırısına karşılık vermeye başladık
ABD'den İran'a yönelik karşı saldırı! Biden: Cevabımız bugün başladı
Emekli maaşlarına ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı
03 Şubat 2024 Cumartesi 04:56:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 04:56:00

Kahramanmaraş'ta 3,5 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : kahramanmaraş türkoğlu deprem
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Yeni ikili

Yeni ikili
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX