Kahramanmaraş'ta 3,5 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.