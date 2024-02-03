Kahramanmaraş'ta 3,5 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-03
Saat:04:35:21 TSİ
Enlem:37.36139 N
Boylam:36.89972 E
Derinlik:9.12 km
Detay:https://t.co/yytp48QZ8z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi