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12 Şubat 2023 Pazar 18:50:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 18:50:00

Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı.

Depremde yıkılan Yeşilada Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına devam eden Tacikistanlı ekip, Yavuz adında 3 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Sağlıklı olduğu gözlenen çocuk, yıkımın 158. saatinde sevinç gözyaşlarıyla ambulansa bindirildi.

Çevredekilerin alkışladığı Yavuz, hastaneye götürüldü.

Etiketler : kahramanmaraş deprem çocuk asrın felaketi

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