Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dereli Mahallesi Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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