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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı
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14 Temmuz 2023 Cuma 17:05:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 17:05:00

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dereli Mahallesi Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Etiketler : orman yangını kontrol Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kahramanmaraş yangın
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