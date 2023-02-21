Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk edildi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevk edildi.
Akşam 20.04'te Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Hatay'da tedavi altına alınan depremzedeler de bugün meydana gelen deprem nedeniyle iki hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması sonrası nakledildi.
Tahliye kararı verilen İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki yaralılar da helikopter ve ambulanslarla şehir hastanesine sevk edildi.
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