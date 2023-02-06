Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Samsun ve çevre illerden bölgeye 13 araç 64 kişilik ekip gönderildi.

Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de yıkımlara neden olduğunu söyledi.



AFAD olarak Osmaniye'de yıkılan binalardaki vatandaşların kurtarılması için 4 araç 12 arama kurtarma personeli gönderdiklerine işaret eden Uçarlı, bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısını arttıracaklarını dile getirdi.

Kastamonu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kastamonu UMKE'den 3 ekipte 11 kişi deprem bölgesine hareket etti.

Bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Türk Kızılayı ise bölgeye bir mobil mutfak aracı ile 2 personel sevk etti.

Öte yandan Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Çankırı'dan ise 5 araç ile 41 kişilik arama kurtarma teknisyeni deprem bölgesine gönderildi.

Erzurum, Kars ve Ağrı'dan ekipler bölgeye hareket etti

Erzurum'da AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

İlk etapta 40 personel, 6 kurtarma aracı ve 1 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi, depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun"' dileklerini ileterek, "Arama kurtarma ve lojistik destek ekiplerimiz deprem bölgesine sevk edilmiş durumda. Rabbim aziz milletimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kars AFAD İl Müdürlüğünden 2 araç, 1 şube müdürü ve 5 arama kurtarma personeli Malatya'ya gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE'den bir araç 5 personel, bir 112 aracı, 3 personel Kahramanmaraş'a hareket etti.

Kars AFAD Müdürü Oktay Ayğan, diğer UMKE ve sağlık ekiplerinin teyakkuzda beklediğini söyledi.

Ağrı AFAD İl Müdürlüğünden de 2 araç ve 14 kişilik ekip, deprem bölgesine gitmek üzere Van'a hareket etti.

Van

Van'da Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van'dan da ekipler görevlendirildi.

AFAD İl Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısının ardından 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

Sivil toplum kuruluşlarından oluşan gönüllülerin de aralarında olduğu ekipler, hazırlıklarının ardından Ferit Melen Havalimanı'ndan uçakla deprem bölgesine intikal etti.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, depremin birçok ilde hissedildiğini söyledi.

Van'da olumsuz durumun yaşanmadığını belirten Körpeş, "Kahramanmaraş ve diğer illerimizde yıkımın olduğu yönünde bilgiler var. Değerlendirmemizi yaptık. Ekiplerimiz yola çıktı." dedi.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon Tırı, deprem bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ve birçok şehirde gerçekleşen deprem nedeniyle acil kurtarma ekiplerimizi bölgedeki kardeşlerimize destek olmak için gönderiyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'dan arama kurtarma çalışmalarına destek için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı.

Çalışmalara katılacak UMKE ve sağlık personelinin konaklama çadırları ve ısıtma sistemleri yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinden 80, AFAD'dan 10, Ereğli Belediyesinden 10, Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneğinden (ERİDAK) 5 ve UMKE'den de 28 kişi yardım için depremden etkilenen illere hareket etti.

Karabük

Karabük AFAD İl Müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.

Bartın

Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Bu kapsamda, 1 UMKE ekibi, 2 ambulans ve 10 personel ile AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 10 kişilik ekip, çalışmalara katılıyor.

Düzce

Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gidiyor.

Şu ana kadar toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan tırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kentten ayrıldı.

Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinden şu ana kadar 110 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.

Kocaeli

Kocaeli'den 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tırı, bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Ekiplerimizi seferber ettik, tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde hizmet vereceğiz. Rabb'im milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

İzmir, Uşak ve Denizli'den ekipler yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'tan arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesine hareket etti.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonu kapsamında AFAD İzmir İl Müdürlüğünden ilk etapta 57 personel, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Osmaniye'de görevlendirdi.

İzmir İtfaiyesinden de 10 araç ile 41 arama ve kurtarma personeli, Osmaniye'ye hareket etti.

Aydın İtfaiyesinden 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği bölgeye geçerken Manisa'dan 13 arama kurtarma teknisyeni, 4 araç, 3 ambulans, 2 UMKE aracı, 14 itfaiye ekibi ve 24 gönüllü yola çıktı.

Uşak'tan arama kurtarma personeli, sağlık ve itfaiye çalışanlarının da bulunduğu toplam 43 personel ve 7 aracın yanı sıra 55 arama kurtarma gönüllüsü de bölgeye gidiyor.

Denizli'den de AFAD ve itfaiyeden 50 personel, 7 çeşitli nitelikli araç ile arama kurtarma gönüllüsü 45 kişi ve 9 araç deprem bölgesine sevk edildi.

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma ekibini taşıyan uçakların hareket ettiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçakların deprem bölgesine gitmek için İstanbul'dan havalandığını belirtti.

Yerlikaya, "Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında ekiplerin havalimanından uçaklara sevkine ilişkin görüntüler de yer aldı.

Trakya'dan ekipler deprem bölgesine gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edirne'den ekipler bölgeye gitmek için hazırlıklarını yaptı.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 42 personel ve 4'ü ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden etkilenen illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kentten arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye acil şekilde hareket ettiğini belirten Kırbıyık, "Gün, birlik ve beraberlik günü. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kentten AFAD, UMKE, 112 ve Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünden 38 personel ve 2'si ambulans 12 araç, bölgeye hareket etti.

Tekirdağ'dan da AFAD ekipleri bölgeye hareket etti. Vali Aziz Yıldırım, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin yaşanmasının üzüntüsü içerisindeyim. Devletimiz tüm güçleri ile deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.