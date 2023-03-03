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03 Mart 2023 Cuma 16:10:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 16:10:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 236'ya yükseldi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklananların sayısı 236 oldu.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 957 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 236'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 330 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 181 şüpheli hakkında yakalama kararı, 89 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 32'sinin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem soruşturma

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