AFAD: Depremlerde can kaybı 2921'e yükseldi

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "185 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede halen artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 10 bin 409 oldu. Afet bölgesindeki illere 350 milyon lira acil durum ödeneği gönderilmiş durumda." dedi.

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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 5 bin 606 binanın yıkıldığını açıkladı.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremde hayatını yitiren vatandaş sayısı 2379, yaralı sayısı 14 bin 483, yıkılan bina sayısı 6 bin 216, 7840 vatandaşımız da enkaz altından kurtarıldı." dedi.



Tatar; "185 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede halen artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 9 bin 688. Afet bölgesindeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderilmiş durumda." dedi.

Bu tür büyük depremlerden sonra çok ciddi bilgi kirliliği oluştuğuna işaret eden Orhan Tatar, Türkiye'nin çok büyük bir sınavdan geçtiğini, devletin tüm imkanlarıyla bölgede vatandaşların yarasını sardığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden ve değişik kanallardan, vatandaşları tedirgin edecek yanlış bilgilerin verildiğine dikkati çeken Tatar, bunlara itibar edilmemesini istedi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bir bölgede nerede deprem olabileceğinin, nerede aktif hatların bulunduğunun bilindiğini ancak bunların hangi noktada, saatte ve ne büyüklükte olacağını söylemenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bugün ülke olarak iki tane büyük deprem yaşadık ardı ardına. Son yüzyılda, 1939'da yaşadığımız 7,9 büyüklüğündeki Erzincan depreminden sonraki en büyük depremi yaşıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra şu ana kadar 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini aktaran Genel Müdür Tatar, şunları kaydetti:

"Bu sarsıntılar doğal olarak bugün depremin meydana geldiği bölgede yoğunlaşıyor. Doğal olarak ülkemizin başka yerlerinde de değişik büyüklüklerde her günkü olağan şekliyle depremler meydana geliyor. AFAD'ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde her gün ortalama 60-70 civarında deprem kaydediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini, vatandaşlarımız AFAD'ın resmi web sayfasından ya da telefonlarına indirecekleri 'eAFAD' uygulamasından çok rahatlıkla takip edebilirler. Dolayısıyla buralarda görmedikleri, izlemedikleri herhangi bir deprem bilgisine inanmalarını istemiyoruz."

AFAD

2.921 can kaybı

15 bin 834 yaralı

10 bin 409 bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekibi

350 milyon TL bölgeye sevk edilen acil eylem ödeneği

Bugün depremin olduğu saatten şu ana kadar 51 bin 356 yeni AFAD gönüllüsü sisteme dahil oldu. Toplam AFAD gönüllüsü sayısı da yaklaşık 680 bin civarına ulaştı