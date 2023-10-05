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05 Ekim 2023 Perşembe 12:43:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 12:43:00

Kahramanlar Operasyonu'nda 4 ilde 24 bölücü terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında 4 ilde 24 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince bölücü terör örgütü (BTÖ) üyelerine yönelik 4 ilde başlatılan Kahramanlar operasyonlarında 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da, 4'ü Gaziantep'te, 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Etiketler : bölücü terör Kahramanlar Operasyonu gözaltılar
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