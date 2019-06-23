Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Kağıthane 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve oy oranları haberimizin detaylarınd yer alacak. Kağıthane 23 Haziran seçimi sonuçları sizlerle...

KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Kağıthane 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

KAĞITHANE 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Kağıthane 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Kağıthane oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Kağıthane Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Öztekin oldu. Kağıthane belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kağıthane yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Mustafa Mehmet Güneyli

SAADET PARTİSİ: Zeynel Keskin

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: İsmail Sağır

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Selen kartay

VATAN PARTİSİ: Hasan Mert

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Yusuf Karademir

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Mevlüt Öztekin

DEMOKRAT PARTİ: Tahsin Öztürk

İYİ PARTİ: Mehmet Aslan

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: İsa Yıldız

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Ekrem Şit

BAĞIMSIZ ADAY: Sebahattin Kara

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 Ordu doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin İlk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır.

2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babasıdır.

KAĞITHANE NÜFUSU KAÇTIR?

Kağıthane nüfusu 2018 yılına göre 437.026. Bu nüfus, 220.089 erkek ve 216.937 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,36 erkek, %49,64 kadındır.

KAĞITHANE HAKKINDA

İstanbul’un Avrupa yakasında, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Eyüp ve Sarıyer ile komşu olan Kağıthane, 1987 yılından bu yana ilçe statüsüne sahip ve ismini eskiden burada bulunan kâğıt imalathanelerinden alıyor.

En eski yerleşimi Roma dönemine dek uzanan ilçe sınırlarındaki kazılardan elde edilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Tarihi zenginliği nedeniyle ilçede görülebilecek pek çok yer var: Sadabad Camii (diğer adıyla Aziziye Camii), 100’den fazla tarihi eser barındıran Kağıthane Açık Hava Müzesi, restore edilip Kağıthane Şehir Müzesi adıyla müzeye dönüştürülen Sıbyan Mektebi Binası, piknik, yürüyüş ve spor olanağı tanıyan Hasbahçe Mesire Alanı bunlardan birkaçı. Ayrıca el yapımı kâğıt üretiminin gerçekleştirildiği, Sadabad Camii yanında bulunan El Yapımı Kâğıt Atölyesi ilginizi çekebilecek yerlerden.

Çeşitli konut projeleri ve hızla gelişen ulaşım sistemi sayesinde ilçenin de önemi son yıllarda oldukça arttı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin yeni binasına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Kabataş-Mahmutbey metrosu ilçenin güneyinden geçiyor. Büyük İstanbul Tüneli’nin ise Ümraniye, Çamlık’tan gelerek Kağıthane Hasdal Kavşağı’na bağlanması planlanıyor.