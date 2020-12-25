CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisindeki tecavüz iddialarını, "Tecavüzcünün partisi mi olur?" sitemiyle değerlendirdi. Oysa aynı Kaftancıoğlu, Karaman'daki bir öğrenci yurdu hakkındaki taciz iddialarının ardından sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve bu konuyu iktidara saldırmak için malzeme olarak kullanmıştı.

CHP'li Kaftancıoğlu'nun U dönüşü, Karaman'daki öğrenci yurdu meselesine karşı olan samimiyetini sorgulattı. Konu CHP olunca söylemi değişen Kaftancıoğlu'nun tutarsız açıklamaları gündeme oturdu.

Öte yandan, Kaftancıoğlu'nun, söz konusu iddiaların üstüne gitmek yerine konuyu kapatmaya ve geçiştirmeye yönelik bir tavır içerisinde olduğu görüldü.

Skandalın fazla dillendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu, buna gerekçe olarak ise mağdurun "isteğini" gösterdi.