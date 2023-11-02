İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comenchero isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick Hawi 2018 yılında öldürülmüştü.

Mark Douglas Budde'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Adam Öldürme, Silahlı Yağma, Kundaklama, Adam Kaçırma, Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır. Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmiştir.

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık (reis) ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir.

Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü Comenchero'ya "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak" suçlarından operasyon düzenlenmiştir.

MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.

Kırmızı bültenle ABD ve Avusturalya'da aranan Hakan Ayık (reis), Yeni Zelanda'da aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avusturalya'da aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD'de aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bülenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalanmıştır.

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.