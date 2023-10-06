"Kafes Operasyonu"nda 307 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA 1️⃣5️⃣ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BU ÖRGÜTLERE SİLAH TEMİNİ SAĞLAYAN 2️⃣4️⃣ SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 3️⃣0️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla... pic.twitter.com/hWNEmVDXGv