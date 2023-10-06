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"Kafes Operasyonu"nda 307 şüpheli yakalandı
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06 Ekim 2023 Cuma 10:43:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 10:43:00

"Kafes Operasyonu"nda 307 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "31 ilde eş zamanlı Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bunlara silah temin eden 24 suç örgütü çökertildi. 307 şüpheli yakalandı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Etiketler : ali yerlikaya kafes operasyon
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