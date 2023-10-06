"Kafes Operasyonu"nda 307 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "31 ilde eş zamanlı Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bunlara silah temin eden 24 suç örgütü çökertildi. 307 şüpheli yakalandı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.
3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA 1️⃣5️⃣ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BU ÖRGÜTLERE SİLAH TEMİNİ SAĞLAYAN 2️⃣4️⃣ SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
OPERASYONLAR SONUCUNDA 3️⃣0️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla... pic.twitter.com/hWNEmVDXGv
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