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17 Ekim 2023 Salı 08:46:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 08:46:00

"Kafes" operasyonlarında 56 ilde 150 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında, 56 ilde 150 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı "Kafes" operasyonları düzenlendiğini hatırlattı.

Tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işlediği değerlendirilen 367 şüpheliye yönelik 150 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek ve senet ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz, hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Etiketler : Kafes operasyonu Suç örgütleri İçişleri Bakanı
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