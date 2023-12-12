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Kafes-18 Operasyonu'nda ulusal ve uluslararası 39 organize suç yapısı çökertildi
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12 Aralık 2023 Salı 08:23:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 08:23:00

Kafes-18 Operasyonu'nda ulusal ve uluslararası 39 organize suç yapısı çökertildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonuyla ulusal ve uluslararası 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 257 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Bu arada, Yerlikaya, Sinan Akçıl ve Demet Akalın'ın seslendirdiği "Polis Yanındadır" şarkısı eşliğinde operasyon görüntülerini de paylaştı.

OPERASYON DÜZENLENEN SUÇ ÖRGÜTLERİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında paylaştığı verilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul'da Nedim Baybaşin organize suç örgütü, Adana'da Hakan Karakuş yerel organize suç örgütü, Diyarbakır'da Süleyman Sarıkaya yerel organize suç örgütü, Çanakkale'de Murat Temuçin yerel organize suç örgütü, Eskişehir'de Kubilay Çavuş yerel organize suç örgütü, Mersin'de Adil Eryiğitler yerel organize suç örgütü, Muğla'da Erkan Albay yerel organize suç örgütü, İzmir'de İnanç Meçhul yerel organize suç örgütü, Niğde'de Murat Kumak yerel organize suç örgütü üyelerine yönelik "Kafes-18 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon, Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 37 ilde eş zamanlı gerçekleşti.

Bu organize suç örgütlerinin, finans sağlamak ve silah temin amacıyla iş yerlerini kurşunladıkları, iş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde bulundukları belirlendi.

OTO GALERİ VE RESTORANLARI PARAVAN OLARAK KULLANDILAR

Suç örgütlerinin ayrıca, oto galeri, restoran ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmaladıkları anlaşıldı.

Örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerini ele geçirdikleri ve sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekanlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri belirlenen suç örgütlerinin, yasa dışı faktöring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları, sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş adamlarını silah zoruyla yağmaladıkları, üçüncü şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları tespit edildi.

Etiketler : ali yerlikaya kafes operasyonu organize suç örgütü
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