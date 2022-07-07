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Kadir Şeker'e tahliye kararı
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07 Temmuz 2022 Perşembe 19:25:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 19:25:00

Kadir Şeker'e tahliye kararı

Kaynak: AA

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Yargıtay'ın bozma kararı sonucu cezası düşürülerek tutukluluğunun devamına hükmedilen Kadir Şeker'in, başsavcılığın ve avukatının yaptığı itiraz neticesinde tahliyesine karar verildi.

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi.

Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı.

Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da itiraz ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Etiketler : Kadir Şeker Yargıtay haksız tahrik
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