Kadir Şeker'in cezası belli oldu!

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14 Ekim 2020 Çarşamba 11:09:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 11:29:00

Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay ceza aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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