Kadir İnanır'ın taburcu olduğu iddia edilmişti: Jülide Kural'dan yeni açıklama

Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan oyuncu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen 74 yaşındaki İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alınmıştı.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu olduğu iddia edildi.

TEDAVİSİ BAŞKA HASTANEDE DEVAM EDİYOR

Çıkan haberlerin ardından İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta sanatçının son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Jülide Kural, açıklamasında "Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim, çünkü maalesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik. Öncelikle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale ve sonrasında uygulanan son derece dikkatli ve emekle bezeli dokuz günlük süreç için doktorlar ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlara söz verdik, rehabilite süreci ve fizik tedavi sorasında Kadir İnanır ile el ele ziyarete gideceğiz. Biliyorum, en çok Kadir İnanır nasıl diye merak ediyorsunuz. Sizlere iyi haber vermekten çok mutluyum. Son derece ince eleyip sık dokuyan, olağanüstü doktorlarımızın inisiyatifinde; her gün, her bakımdan biraz daha iyiye gidiyor. Ama elbette zamana ve sabra ihtiyacı var. Hep dediğimiz gibi; güçlüdür Kadir İnanır ve ona ulaşan böylesine bir sevgi ve saygıyı hissederken eminim bunu da atlatacaktır. Ve son bir söz ya da gözlem: Tüm bu zorlu süreçlere inat, o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus'un gücü, Paris'in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki! Saygılarımla, Jülide Kural" ifadelerini kullandı.