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21 Kasım 2021 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 14:35:00

Kadir İnanır'ın son durumu! Doktorlarından ilk açıklama geldi

Kaynak: DHA

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Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın doktorlarından ilk açıklama geldi. İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgi veren doktorlar, sanatçının felç riski bulunmadığının ancak ihtimale karşı takip edildiğini bildirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Melek Küçükatay ile Kadir İnanır'ın tedavisini yapan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, hastane önünde açıklama yaptı.

'TIBBEN SEVKİ BİRKAÇ GÜN SONRA OLABİLİR'

Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Kadir İnanır'ın herkese selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, "Dün saat 17.00 civarında büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde tetkikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisini dün akşam bizzat ziyaret ettim. Bilinci açık ve iletişim kurabiliyordu. Yakın takip ettiğimizi kendisine bildirdik ve şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar da doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri aldık ve tedavisine başladık. Hastamızın bilinci açık. Herkese selamı var, saygılar sunuyor. Teşekkür ediyor. Şu anda hastanemiz tüm doktor ve ekipmana sahiptir. Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekiyor. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yok. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz" dedi.

'TAKİBİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

İnanır'ın tedavisini sürdüren Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle hastasının takip edildiğini belirterek, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden, tablo netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kendisi istirahat etmesi ve dinlenmesi amacıyla servisimizde takibimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan Rektör Prof. Dr. Kutluhan Kadir İnanır
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