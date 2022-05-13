Kadına ve sağlıkçıya saldıran yandı

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile ısrarlı takip, ceza kapsamına alınıyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu eylem, çocuğa ve boşanılan eşe karşı olursa, ceza katlanarak artacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis olacak. Yasayla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası da artacak. Kasten yaralama katalog suçu kapsamına alınarak tutuklu yargılamanın önü açılacak. Druşmada kılık kıyafete özen gösterilmesi, indirim nedeni sayılamayacak. Ayrıca doktorlara, tıbbi işlemleri nedeniyle cezai soruşturma açılması için Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan izin alınması gerekecek.

BAKAN KOCA: SIRA EKONOMİDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılara şiddetle ilgili yasanın kabul edilmesinin ardından "Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Koca şöyle devam etti: "Sağlık çalışanlarımızın ekonomik şartlarını iyileştirecek yeni düzenlemeler çok yakında Meclis gündemine alınacak. Sabit ek ödemeler, merkezi bütçeden ödenecek, emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Ek ödemelerde artış yapılacak. 3600 Ek Göstergeyle emeklilikte düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Müjdeleri ile başlayan süreç, Meclis'te kısa zamanda karşılığını bulacak."