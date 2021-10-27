‘Kadına şiddet'le dolandırdılar! Bu linke tıklamayın...

Kadına karşı şiddetle mücadele dolandırıcıların yeni yöntemi oldu! Sosyal medyadan oluşturulan sahte hesaplar üzerinden vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, 'kadına yönelik şiddete karşı imza kampanyası ya da anket' düzenlediklerini belirterek destek talebinde bulunuyor. Kimi kendisinin şiddete maruz kaldığını, kimi de bir arkadaşının kardeşine yardımcı olduğu söyleyip gönderilen linke tıklanmasını istiyor. Duyarlı vatandaşlar da sırf destek vermek için linke tıkladıkları anda sosyal medya hesaplarını dolandırıcılara kaptırıyor. Hesapları ele geçiren dolandırıcılar da kişinin arkadaş listesinde olan diğer kişilerle bağlantıya geçip, onlardan para isteyerek vurgun yaptı. Adana başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu konuda polise yapılan başvurularda artış yaşandığı, yüz binlerce liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Sözde kampanyanın tanıtımında yer alan yazılardaki hatalar da dikkat çekiyor.

YÜZ BİNLERCE LİRA VURGUN

'Kadına Bi Destekol' başlıklı yazıda; suçun ortaya çıkarılması ve tekrarlanmaması için size de önemli görevler düşmektedir" ibaresine de yer veriliyor. Uzmanlar, bu linklerin tıklanmaması ve itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.