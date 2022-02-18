Kravata iyi hal yok!

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18 Şubat 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 09:50:00

Kadına şiddet uygulayan yanacak! İyi hal indirimi kalkıyor

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Israrlı takip suç kapsamına alınıyor. Kadına şiddette kravat indirimi kalkıyor. Adalet Bakanlığı, tepkilere neden olan ‘iyi hal indirimi'nin suiistimal edilmemesi için harekete geçti. Kadına şiddet olaylarında iyi hal uygulanmayacak.

Kamu vicdanını yaralayan kadın cinayetlerine uygulanan "takdiri indirim" konusunun, mağdur yakınlarında "cezasızlık" algısına yol açıyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, bakanlık bürokratları çalışma başlattı. Mart ayı içinde TBMM'ye getirilmesi planlanan 6. Yargı paketinde, kadın cinayetleri ve kadına karşı işlenen suçlarda önemli düzenlemeler yer alacak. Pakete göre kadın cinayetlerinde "takdir indirimi" hükümleri artık uygulanmayacak. TCK'nın 62. maddesinde takdir indiriminde ağırlaştırılmış müebbet yerine, müebbet; müebbet hapis yerine, 25 yıl hapis veriliyordu. Diğer cezalarda da 1/6 oranında indirime gidiliyordu. Yapılacak düzenleme ile kadın cinayetlerinde bu indirim hükümlerinin hiçbirisi uygulanmayacak.

CEZALAR AĞIRLAŞACAK

Kadına karşı işlenen şiddet suçlarında cezalar daha da ağırlaştırılacak. TCK'nın cinsel taciz suçunu düzenleyen hükmüne "ısrarlı takip" suçu müstakil olarak eklenecek. Bu suçun cezası artırılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki gün yaptığı açıklamada "Kravata, boyun bükmeye göre indirimlerde yeni adım atmak gerekiyor. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Yasa gerekiyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçeceğiz" demişti.

Etiketler : kadına şiddet iyi hal indirim
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