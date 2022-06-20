VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak, biz bu insanların her türlü ihtiyaçlarını tek başımıza karşılam...
Pınar Gültekin davasında karar!
Mahkemeden Kadir Şeker kararı
Askerlik Affı Yolda!
AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi
"SİHA'larımızla gurur duyuyoruz"
Sosyal Medya Yasası'nda neler suç sayılacak?
Türkiye'den Yunan bakanın hadsiz suçlamalarına 'üstçavuş' düzeyinde cevap
Macron'un ittifakı Mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın çıktı
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
"Tarihi bir haftaya başlıyoruz"
Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti
AB dışişleri bakanları Ukrayna, gıda ve enerji güvenliğini görüşüyor
Güzide Duran Aksoy Uzun Süre Sonra İlk Kez Alem Plus'a Konuştu!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler: Mülteciyi reklam malzemesi olarak kullanıyor
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 6,51 arttı
GittiGidiyor kapanıyor
Rus tenisçi Dzalamidze, Wimbledon'a katılabilmek için vatandaşlığını değiştirdi
Aerobik cimnastikte dünya ikincisi Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye döndü
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor
20 Haziran 2022 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 15:45:00

Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve farklı illerden gelen kadın muhtarlar Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1022'nci gününde sürüyor.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu, beraberinde ülkenin farklı illerinden gelen 24 kadın muhtar ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Erenoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarlarla burada olduklarını, gelemeyenlerin de selamlarını getirdiklerini söyledi.

Diyarbakır annelerinin acılarını yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Erenoğlu, annelerin çocuklarına kavuşmak için gösterdikleri mücadeleyi ve gayreti takdir ettiklerini belirtti.

Erenoğlu, ailelerin en kısa sürede evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak, "Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bu ülkede yaşayan Laz, Çerkez, Kürt, Alevi, Sünni herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Ailelerin yanında olduklarını aktaran Erenoğlu, teröre dolaylı veya direkt destek veren ülkeleri ve insanları kınadıklarını ifade etti.

Etiketler : HDP Diyarbakır anneleri Erenoğlu
Hüsnü çaldı Koray söyledi

Hüsnü çaldı Koray söyledi
Dön Hadi Alişan!

Dön Hadi Alişan!
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Her şeyim Rüzgar'a göre

Her şeyim Rüzgar'a göre
Önce tatil sonra film

Önce tatil sonra film
Kilolar gitti

Kilolar gitti
Destan'da yaprak dökümü

Destan'da yaprak dökümü
Mutluluğa ortak oldular

Mutluluğa ortak oldular
Hatıra selfisi

Hatıra selfisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX