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06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:23:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:23:00

Kadıköy'deki protokollü rüşvet çarkı ses kayıtlarında!

Kaynak: Sabah

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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün başrolde olduğu rüşvet skandalına ilişkin bomba ses kayıtları ortaya çıktı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde patlak veren rüşvet çarkıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Rüşvet soruşturmasının delilleri arasına, bomba bir ses kaydı da girdi. Kadıköy Kriton Curi Parkı'ndaki kafenin, iş adamı Necati Yağcı'ya "Selvi Kılıçdaroğlu teyzem. Eğer istersen oranın sana kiralanması için yardım edebilirim" diyen Deniz Gündüz'ün başrolünde olduğu rüşvet çarkında, iş adamının yaklaşık 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. İş adamından alınacak olan rüşvetin 'danışmanlık ücreti' adı altında protokol yapılarak imzalandığı skandalda, rüşvetin bir kısmının iş adamı tarafından, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın odasında verildiği iddia edilmişti.

BİLİRKİŞİ SES KAYDINI İNCELEDİ

Sabah'ın haberine göre; Dolandırılan iş adamı Necati Yağcı tarafından alınan ses kaydı soruşturma birimlerine sunuldu. Görüntü inceleme ve iyileştirme uzmanı olan bilirkişi, ses kayıtları üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, ses kaydının dökümünü gerçekleştirdi. Ses kayıtlarının ayrıntıları, rüşvet ve irtikap suçunun Kadıköy Belediyesi'nde nasıl olağan bir prosedür olarak uygulandığını da gözler önüne serdi.

CHP KAYHAN'I KASA YAPTI

Ses kaydında, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğu iddia edildi. Necati Yağcı ve Deniz Gündüz arasında geçen ses kaydında Deniz Gündüz, "Demek ki Fahrettin Kayhan orada devamlı koyup krallık yapmış. Bu Fahrettin'i parti, bütün Kadıköy'ün para kasası yapmış. 500 bin lira kendilerine almadan aşağıya ruhsat vermiyorlar" ifadelerini kullanıyor.

BAŞKANI KİMSE TAKMIYOR

Deniz Gündüz ses kaydında Fahrettin Kayhan'ın Kadıköy'de ünlü bir restaurantı kasa olarak kullandığını da dile getirirken, "O bunun, kasasıydı. O bütün işleri, adamlar gelince akşam gider restaurandan parayı alırdı. Dosyaları alırdı. Fahrettin akşam oraya giderdi tamam mı. Tutanakları alır, paraları alır giderdi" şeklinde konuşuyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı, belediyede kimsenin takmadığını da sözlerine ekleyen Deniz Gündüz, "Şerdi, sadece orada hukuksal şeylere bakıyor. En tecrübelisi Fahrettin. İşin olurunu olmazını iyi biliyor. Kılıflarını iyi biliyor.

GÜRSEL TEKİN "İLGİLENECEĞİM" DEMİŞ

Bir arkadaşı vasıtasıyla CHP'li İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'e ulaştığını ifadesinde aktaran iş adamı Necati Yağcı, "Arkadaşım bana, olayı yargıya yansıtmamam gerektiğini, partinin adının böyle işlerden dolayı zedelenmemesi gerektiği yönünde telkinde bulundu.

Arkadaşım yanımda Gürsel Tekin'i aradı. Tekin, bu işle ilgileneceğini söyledi. Tekin, Kadıköy'ü arayıp bu işin halledilmesini istedikten sonra şüpheliler beni tanıyan başka birinin yanına gitmişler" şeklinde ifade verdi.

Etiketler : CHP'li Kadıköy Belediyesi Gürsel Tekin CHP
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