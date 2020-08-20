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20 Ağustos 2020 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 12:02:00

Kadıköy'de bir kadını maske tartışması yüzünden gözaltına alan polisler görevden uzaklaştırıldı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapan polis memurları Kadıköy'de bir kadınla maske yüzünden tartışmış ve gözaltına almaya çalışmıştı. Kadını gözaltına alma sırasında meydana gelen görüntüler ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada 'Görevden uzaklaştırıldılar' denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. " denildi.

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.

Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.

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