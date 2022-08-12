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12 Ağustos 2022 Cuma 17:50:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 17:50:00

Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kaynak: AA

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Kadıköy'de 12 Haziran'da düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizasyonunda 12 Haziran'da saat 13.00 sıralarında, HDK, DTK, HDP, DBP, TUHAD-FED ve TAJ öncülüğünde "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adıyla çeşitli eylemler yapılacağı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Sosyal medyadan da çağrılar yapıldığı ve Bursa'da düzenlenmek istenen etkinlik üzerine Bursa Valiliğinin 9-15 Haziran'da yasaklama kararı aldığı belirtilen iddianamede, Kadıköy Kaymakamlığınca da 11-12 Haziran'da açık alanlarda yapılacak eylemlerin yasakladığı kaydedildi.

İddianamede, 12.15 sıralarında aralarında HDP'li 20 milletvekili ve İstanbul il başkanları, DBP Milletvekili Salihe Aydeniz, SYKP ve HDK'lıların da bulunduğu 45 kişinin Kadıköy'deki SKYP ilçe binası önünde beklemeye başladığı anlatılarak, grubun 12.35'te basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istediği aktarıldı.

Yasaklama kararının 3 kez sesli bir şekilde tebliğ edilmesine rağmen grubun buna riayet etmemesi üzerine müdahale edildiği ve 19 kişinin yakalandığı ifade edilen iddianamede, sonrasında Kadıköy'ün başka noktalarında toplanarak slogan atan gruplara ikazların ardından müdahalede bulunulduğu ve gözaltı işlemi yapıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin büyük çoğunluğunun ifadelerinde, slogan atmadıklarını, polise direnmediklerini ve dağılmaları yönünde ikazda bulunulmadan gözaltına alındıklarını söylediği ifade edilerek, olaylar sırasında yaralanan bir çevik kuvvet polisinin ise tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı ve kalkanının kırıldığı beyanında bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encu'nun da bulunduğu 25 kişinin "kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapsi istendi.

Şüphelilerden İsmail Temel'in ayrıca, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, şüpheli Koray Türkay'ın da "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Etiketler : kadıköy gösteri iddianame
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