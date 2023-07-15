Kadıköy'de modifiyeli araç ve abartı egzoz denetimlerinde ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14-15 Temmuz tarihleri, 23.00-03.00 saatleri arasında, Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil yolu üzerinde modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerine denetimler yapıldı. Denetimlerde; film cam maddesinden 7 adet, abartı egzoz maddesinden 21 adet, muayene yaptırmamak maddesinden 27 adet, ehliyetsiz araç kullanmak maddesinden 15 adet, uyarı ve ikazlara uymamak maddesinden 6 adet, alkollü araç kullanmak maddesinden 29 adet, yüksek sesle müzik maddesinden 7 adet, diğer maddelerden 89 adet olmak üzere toplam 201 adet cezai işlemle 539 bin 708 TL para cezası uygulandı. Denetimler çerçevesinde toplam 497 araç kontrol edildi, 41 araç trafikten men edildi.