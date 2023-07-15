VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu
Bakan Tunç, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti
15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılında ziyaretçi akınına uğradı
Zelenskiy, Güney Kore'yi G7 ülkelerinin Ukrayna için güvenlik garantilerine katılmaya davet etti
"15 Temmuz, yedi düvele göğsünü siper eden necip milletimizin şanlı zaferidir"
Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:33:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:33:00

Kadıköy'de modifiyeli araç ve abartı egzoz denetimlerinde ceza yağdı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kadıköy'de 14 Temmuz tarihinde 23.00-03.00 saatleri arasında modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerine yapılan denetimlerde, toplam 201 adet cezai işlem ile 539 bin 708 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14-15 Temmuz tarihleri, 23.00-03.00 saatleri arasında, Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil yolu üzerinde modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerine denetimler yapıldı. Denetimlerde; film cam maddesinden 7 adet, abartı egzoz maddesinden 21 adet, muayene yaptırmamak maddesinden 27 adet, ehliyetsiz araç kullanmak maddesinden 15 adet, uyarı ve ikazlara uymamak maddesinden 6 adet, alkollü araç kullanmak maddesinden 29 adet, yüksek sesle müzik maddesinden 7 adet, diğer maddelerden 89 adet olmak üzere toplam 201 adet cezai işlemle 539 bin 708 TL para cezası uygulandı. Denetimler çerçevesinde toplam 497 araç kontrol edildi, 41 araç trafikten men edildi.

Etiketler : Kadıköy İstanbul Emniyet Müdürlüğü abartı egzoz
Marmaris'te çifte sahne

Marmaris'te çifte sahne
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Sürpriz ayrılık

Sürpriz ayrılık
Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu

Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu
Kerem'e İspanyol övgüsü

Kerem'e İspanyol övgüsü
Dört yıllık aşkta mutsuz son

Dört yıllık aşkta mutsuz son
2023'ün dans şarkılarını belirledi

2023'ün dans şarkılarını belirledi
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX