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19 Ekim 2023 Perşembe 08:26:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 08:26:00

Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: Seferler normale döndü

Kaynak: AA

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Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında bir süre yapılamadı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Sonrasında yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Etiketler : metro aksaklık Kadıköy-Sabiha Gökçen durak sorunu
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