Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: Seferler normale döndü
Kaynak: AA
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında bir süre yapılamadı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
Sonrasında yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi.
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