Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: Seferler normale döndü

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Sonrasında yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi.