VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meşhur fotoğraf NFT'ye dönüştürüldü
İsveç Başbakanından 'YPG/PKK'yla ilişkileri geliştirme anlaşması'
Rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Rusya, Finlandiya'ya gazı kesti
İsrail ordusu dur durak bilmiyor
Güngören'de İBB'ye protesto
Yıllar sonra Harika paylaşım
Spor salonundan çıkmıyor
İl il gezecek
Motive eden ödül
Bodrum'u coşturdu
Orta Asya'da çekilecek
Z kuşağını çok kızdıracak
Akıllı telefonlar skolyozu tetikliyor
Biberiye kürüyle saç dökülmesini durdurmak mümkün
BEL VE SIRTTA İNATÇI AĞRI VARSA DİKKAT! OMURGA TÜMÖRÜ BELİRTİLERİNİ BİLİN
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 21 Mayıs
Türkmenistan'dan Kazakistan'a doğal gaz ihracı
Almanya'da Ford'a satış ve üretim yasağı
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Irak Kuzeyi Metina bölgesinde 1 asker şehit oldu
Başkan Erdoğan, madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:30:00

Kadıköy Belediyesinde rüşvet operasyonu! 32 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 160 kişiden 32'si tutuklandı, 128 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 32'si tutuklandı, 128 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis otobüslerine bindirilen 160 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İtirafçı olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından, 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında 27 memurun da yer aldığı 32 kişinin tutuklanmasına hükmederken, 27'si memur 128 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 26 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : kadıköy belediyesi rüşvet CHP
Tilki, Times meydanında

Tilki, Times meydanında
Caner'e karşı ön yargılıydım

Caner'e karşı ön yargılıydım
Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor

Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor
Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira

Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira
Bir Demet gördüm sanki!

Bir Demet gördüm sanki!
Cem bu kez güldürmedi

Cem bu kez güldürmedi
Çok güzel bir duygu

Çok güzel bir duygu
Çocuk bakıyorum

Çocuk bakıyorum
Sadakatsiz'e veda pozu

Sadakatsiz'e veda pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX