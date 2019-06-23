Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Kadıköy 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve oy oranları haberimizin detaylarında yer alacak. Kadıköy 23 Haziran seçimi sonuçları sizlerle...

KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Kadıköy 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

KADIKÖY 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Kadıköy 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Kadıköy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Şerdil Dara Odabaşı oldu. Kadıköy belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kadıköy yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Recep Yılmaz

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Nuh Naci Akay

VATAN PARTİSİ: Osman Erbil

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Kadir Turan

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Şerdil Dara Odabaşı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ :Özgül Özkan Yavuz

DEMOKRAT PARTİ: Ali İnan

İYİ PARTİ: Emre Kınay

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Mustafa Mehmet Güneyli

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. 26 yıldır Kadıköy'de yaşayan, Fenerbahçe Kongre üyeliği de bulunan Şerdil Dara Odabaşı, 1999 yılında kurduğu kendi hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır..

KADIKÖY NÜFUSU KAÇTIR?

Kadıköy nüfusu 2018 yılına göre 458.638. Bu nüfus, 207.069 erkek ve 251.569 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %45,15 erkek, %54,85 kadındır.

KADIKÖY HAKKINDA

Moda, Haydarpaşa Garı, Kadıköy Çarşısı, Bahariye Caddesi, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, sinemaları, tiyatroları, konser salonları, kitapçıları, Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvayı ve konumu ile İstanbulluların çekim noktasıdır Kadıköy.

Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe'ye komşu ilçede, Fenerbahçe Parkı, Göztepe Parkı ve Özgürlük Parkı gibi yeşil alanlar, gezmeye doyulmayacak sahil şeridi yer alır. Bostancı, Acıbadem, Göztepe, Caddebostan, Fenerbahçe, Kozyatağı gibi pek çok önemli mahallesi bulunan ilçede, Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Okan Üniversitesi bulunuyor.