Kaçakçılık operasyonları... 20 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 8-14 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 40 sahte bandrol, 1110 paket kaçak sigara, 223 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 72 kilogram kaçak tütün, 15 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 254 bin 20 makaron ele geçirdi.
Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
- Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi
- Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler törenlerle anıldı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Paris'te 'BM Güvenlik Konseyi Reformu' paneli düzenledi
- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı
- CHP'lilerin kuruttuğu ağaç yeniden yeşerdi