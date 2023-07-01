Kabotaj Bayramı nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat Yarışları dolayısıyla saat 07.10'da kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 18.00 itibarıyla ulaşıma açıldığı duyuruldu.