VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabotaj Bayramı nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı
Fransa'yı kaosa sürükleyen cinayete ilişkin ses kaydı yayımlandı! "Kıpırdama yoksa kafana sıkarım"
Azerbaycan'dan, Fransa'ya yönelik seyahat uyarısı
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! Bakan Özhaseki: Çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Bakan Bolat, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Ukrayna'dan AB'ye, Rusya'ya yeni yatırım çağrısı
01 Temmuz 2023 Cumartesi 20:52:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 20:52:00

Kabotaj Bayramı nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı

ABONE OL

Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat Yarışları dolayısıyla saat 07.10'da kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 18.00 itibarıyla ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Etiketler : Kabotaj Bayramı İstanbul Boğazı trafiği bayram
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Ustaları andı

Ustaları andı
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX