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01 Temmuz 2019 12:38 | Pazartesi

Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir?

Kabotaj Bayramı kutlama mesajları bugün en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kutlamalar yapılıyor. Kabotaj kelimesi dilimize fransızcadan girmiş bir kelime olarak biliniyor. Fransızcadaki hali "cabotage" olup, fransızcaya da ispanyolca "cabo" kelime kökünden geçmiştir. "cabo" ispanyolcada "baş" ve coğrafi terim olarak kullanılan "burun" manalarını taşıyor. Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. Bu yıl bu bayramın 93.'sünü kutlayacağız. Kabotaj Bayramı hakkında merak edilenler ve Kabotaj Bayramı en güzel kutlama mesajları haberimizin içerisinde yer alıyor.

Kabotaj Bayramı kutlama mesajları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu yıl Kabotaj Bayramı'nın 93.'sünü kutlayacağız.  Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kutlanan Kabotaj Bayramı hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 1 Temmuz 1926 yılında bayram ilan edildi. Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrılacak olan kabotaj kelimesi dilimize fransızcadan girmiş bir kelimedir. Denizciliğin geçim kaynağı olduğu yerlerde daha coşkulu ve renkli kutlanan bayramdır Kabotaj Bayramı. Kabotaj Bayramı kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel Kabotaj Bayramı kutlama mesajları... 

KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI! 
Denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
Ülkemizin, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan etmiş olması münasebetiyle, 1 Temmuz tarihini “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, bütün denizcilerimize başarılar diliyorum

Temiz denizlerde güvenli denizcilik için, tüm kamu ve özel kuruluşların üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmayacağına olan inancımla,   Kabotaj ve Denizcilik Bayramınızı büyük bir onur ve gururla kutlarım.

Kurtuluş Savaşının denizlerdeki zaferi olan ve 19 Nisan 1926 tarihinde TBMM de kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren, 1.İzmir İktisat Kongresinde kabotaj hakkı kararını alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere emeği geçen tüm vatan sevdalılarına şükranlarımızı sunuyor, Kabotaj Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutluyoruz.

Üç yanı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek denizciliğe gereken önem ve önceliği vermek, denizin nimetlerinden yararlanmak ve bu alanda rekabet gücümüzü yükseltmek, dünyada etkinliğimizi ve varlığımızı daha da arttırmasına vesile olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yıldönümünü kutluyorum.

Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun

Atamızın öncülüğünde 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu “Mavi Vatan”ımızın güvencesidir. Nice yıllara

Temiz denizlerde güvenli denizcilik için, tüm kamu ve özel kuruluşların üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmayacağına olan inancımla,   Kabotaj ve Denizcilik Bayramınızı büyük bir onur ve gururla kutlarım.

1 TEMMUZ KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında coşku ile kutlanan bayramdır. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında 93 yıl önce kutlanmaya başlamıştır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?


Kabotaj; Bir devletin sahip olduğu limanları arasındaki deniz taşımacılığı ve deniz ticareti konusunda tanığı ayrıcalıktır.

Ülkemizde her yıl 1 Temmuz, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bunun nedeni ise Osmanlı devletinin yabancı devletlere tanıdığı kabotaj imtiyazlarının 20 Nisan 1926’da kaldırılmasına karar verilmesi ve alınan bu kararın 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmesidir. 

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nın ardından hem maddi hem de manevi anlamda büyük yıkıma uğradı. Mondros ateşkes anlaşmasının imzalanması ile boğazlar ve limanlar yabancı ülkelerin yönetiminin eline geçti. Savaştan sonra ülkenin yeniden ayağa kalkması gerekiyordu, bu sebeple Atatürk yeni ekonomi girişimlerinde bulunulması gerektiğinin farkına vardı. 4 Mart 1923 ‘de İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisine güç sağlayabilecek çözümler konuşuldu. 20 Nisan 1926’da Kabotaj kanunu kabul edildi, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmesiyle Türk limanları özgürlüğüne kavuştu. 

Kabotaj Kanununun bir hükmünde; “ Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.”  Bu yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm karasuları ve limanları arasındaki deniz ticareti, yolcu taşımacılığı, dalgıçlık, rehberlik, kaptanlık, tayfalık vs. hepsi yeni Türk Devletinin yönetiminin altına girdi. Bu yasa ile beraber Türkler kendi limanlarında,  akarsularında, göllerde, Marmara Denizi ve boğazlarda tam bağımsızlığı kazanmış oldu. Yabancı devletlerin gemilerinin, sadece Türk ve yabancı devletlerin limanları arasında ticaret yapabileceği belirtildi. Böylelikle ekonomide ilk bağımsızlık elde edildi.

 

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