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06 Eylül 2021 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 08:02:00

Kabinenin gündemi yüz yüze eğitim

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda masada olacak ana gündem yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak. Aşılamadaki son durumun değerlendirileceği toplantıda, yerli aşı çalışmaları ve günlük vaka sayılarındaki artış ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi beklenirken, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de değerlendirilecek.

Gündemdeki bir diğer konu terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

Ve olası göçmen tedbiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerindeki illerde alınan önlemler aktarılacak. Yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin veriler değerlendirilecek.

Akar ve Soylu son terörle mücadelenin bilançolarını da aktaracak.

Diplomasi ayağında ise gözler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çevrilecek. Afganistan'daki son gelişmeler ve uluslararası temasları hakkında Çavuşoğlu detayları aktaracak.

Suriye'de termik santralde meydana gelen petrol sızıntısı da kabinede ele alınacak.

EKONOMİ

TÜİK'in açıkladığı yüzde 21,7'lik büyüme rakamları da toplantısının gündeminde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hedefleri ve atılacak adımları Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a sunacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Erdoğan halka hitabında, alınan kararların detaylarını anlatacak.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu KABİNE KABİNE TOPLANTISI BAŞKAN ERDOĞAN
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