Kabine'nin gündemi S-400

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye'de Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini, ABD ile gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı oluşturacak. Kabinede, ABD Savunma Bakanvekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubunun ardından, Türkiye’nin tavrı ve atacağı adımlar ele alınacak.

ASYA TURUNUN AYRINTILARI

Rusya’nın teslimatta gecikme olmayacağı yönünde açıklama yaptığı S-400’ler konusunda Kabine'ye sunum yapılması bekleniyor. Kabine'nin bugünkü toplantısında, Başkan Erdoğan’ın yarın başlayacak Tacikistan ziyareti, ardından Japonya'daki G-20 zirvesi ve Çin’i kapsayan yurtdışı temaslarında bir araya geleceği ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yapacağı görüşmeler konusunda da değerlendirme yapılacak.

PENÇE HAREKATI VE SURİYE

Kuzey Irak’ta 17 gün önce başlatılan Pençe Harekâtı, Suriye’deki gelişmeler, PKK, FETÖ ve DEAŞ'la mücadele başlıkları da Kabine'nin bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Washington’da ABD Adalet Bakanı William Barr'le Fethullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iadesi olmak üzere iki ülke arasındaki adli işbirliği konularını görüşen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de 2 günlük temasları hakkında kabineye brifing vermesi öngörülüyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Toplantıda, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için alınacak güvenlik önlemleri de değerlendirilecek. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçirilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kabine'yi bilgilendirmesi planlanıyor. Ekonomide yaşanan son gelişmelerin detaylarıyla ele alınacağı Kabine toplantısında enflasyon ve faizdeki gelişmeler, yapısal reformlar, son açıklanan finans paketi ve döviz kurundaki seyir ele alınacak. Bu çerçevede toplantıda ekonomik istikrar ve güven ortamını teminat altına alacak adımların sürdürülmesi kararlılığı vurgulanacak.

AK PARTİ, ASKERLİK KANUNU'NU GÖRÜŞTÜ

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan dün akşam genel merkez binasında partisinin grup toplantısına başkanlık etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da grup toplantısına katıldı.Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi ele alındı. Hulusi Akar AK Parti milletvekillerine kanun teklifi hakkında sunum yaptı.

AKAR'DAN PARTİLERE ZİYARET

Bu arada Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin bugün partileri ziyaret edecek. Akar, Meclis'te görüşülmesine devam edilen kanun teklifi sistemi hakkında muhalefet partilerini bilgilendirecek. Akar saat 15.00'te MHP, saat 18.00'de de İYİ Parti ile görüşecek.Bakan Akar CHP'yi de bilgilendirecek.